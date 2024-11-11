Николай Цискаридзе встал на защиту квадроберов

Звезда балета Николай Цискаридзе объяснил, почему уважает квадроберов.
Экс-премьер Большого театра считает, что в увлечении детьми квадробингом нет ничего опасного. Он уверен, что это просто детская игра.
Цискаридзе увидел в видео, на которых дети изображают животных, много схожего со своими ролями на сцене, где ему приходится имитировать движения птиц и рептилий.
"Я этим с детства занимаюсь! Дети должны играть. Мы все играли во что-то: и в кошечек, и в мушкетеров, в зависимости от фильмов, что тогда шли. И Артемонами были. Но выросли, женились. Сейчас, вроде, я не Артемон", — цитирует слова артиста "СтарХит".
Ранее эксперт в области оперы и балета прокомментировал слова Николая Цискаридзе о заоблачных ценах на билеты в театр.
Никола́й Макси́мович Цискари́дзе (груз. ნიკოლოზ მაქსიმეს ძე ცისკარიძე); род. 31 декабря 1973, Тбилиси) — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах. Народный артист РФ (2001).
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