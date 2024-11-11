Популярный итальянский певец Аль Бано высказал готовность посетить Донбасс с концертом, заявив, что этот регион всегда был частью России, и поделился мечтой выступить с концертом в поддержку мира и в Донецке и в Москве.
"Давайте взглянем правде в глаза: Донбасс всегда был русским. И я хотел бы выступить там. Концерт в поддержку мира я готов дать и в Москве, и где-либо ещё. Я сделаю это с радостью", — сказал автор знаменитой песни Felicità.
Аль Бано также поделился своими планами о возвращении в Россию с выступлениями, которые он приостанавливал из-за специальной военной операции, и выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп сдержит обещание по достижению мира.
Аль Ба́но (итал. Al Bano, настоящее имя Альба́но Антонио Карри́зи, род. 20 мая 1943 год, Челлино-Сан-Марко, провинция Бриндизи, Италия) — итальянский эстрадный певец.
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