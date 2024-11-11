Культовый итальянский певец заявил, что готов выступить в Донбассе

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный итальянский певец Аль Бано высказал готовность посетить Донбасс с концертом, заявив, что этот регион всегда был частью России, и поделился мечтой выступить с концертом в поддержку мира и в Донецке и в Москве.

Фото: flickr.com by Ja Fryta, CC BY-SA 2.0

"Давайте взглянем правде в глаза: Донбасс всегда был русским. И я хотел бы выступить там. Концерт в поддержку мира я готов дать и в Москве, и где-либо ещё. Я сделаю это с радостью", — сказал автор знаменитой песни Felicità.

Аль Бано также поделился своими планами о возвращении в Россию с выступлениями, которые он приостанавливал из-за специальной военной операции, и выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп сдержит обещание по достижению мира.

Уточнения

Аль Ба́но (итал. Al Bano, настоящее имя Альба́но Антонио Карри́зи, род. 20 мая 1943 год, Челлино-Сан-Марко, провинция Бриндизи, Италия) — итальянский эстрадный певец.



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