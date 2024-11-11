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Источник о расставании Татума и Кравиц: Зои слишком умна для Ченнинга

0:55
Шоу-бизнес

Одна из самых известных пар Голливуда Ченнинг Татум и Зои Кравиц недавно объявили о разрыве отношений. Эта новость стала настоящим шоком для их поклонников, ведь всего год назад актёр сделал предложение своей избраннице.

Источник о расставании Татума и Кравиц: Зои слишком умна для Ченнинга
Фото: YouTube канал @DAYNIGHT_TV by Скриншот видео YouTube канала @DAYNIGHT_TV, PDM

Фанаты с нетерпением ожидали, когда же состоится торжественное бракосочетание, но, к сожалению, этого не случилось. В сети строят догадки, почему распался такой прекрасный, крепкий союз.

По словам источника из близкого окружения пары, причиной их расставания стали различия в интересах. Источник представил свою версию, предположив, что Зои слишком умна для Ченнинга, что и стало причиной разрыва отношений.

"Она творческая личность, поэтесса, а Ченнинг — простой парень из маленького южного городка, который не хочет погружаться в глубокие разговоры", — отметил инсайдер.

Уточнения

Че́ннинг Мэ́ттью Те́йтум — американский актёр, продюсер и модель.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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