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Жена Евгения Петросяна показала годовалую дочь в платье: Матильда Петросян врывается

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Татьяна Брухунова, супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, в личном блоге поделилась фотографией своей годовалой дочери Матильды, которая была одета в платье. Этот снимок стал частью традиционной подборки нарядов Татьяны.

Жена Евгения Петросяна показала годовалую дочь в платье: Матильда Петросян врывается
Фото: instagram.com by личный аккаунт Татьяна Брухуновой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Каждую неделю Татьяна публикует фотографии своих лучших образов, а поклонники оставляют комментарии под ними. На этот раз компанию маме составила её дочь.

"Матильда Петросян врывается в луковую подборку", — с юмором отметила Татьяна.

На фотографии девочка была запечатлена в клетчатом платье и с чалмой на голове. Брухунова не показала лицо малышки крупным планом, но и не скрывала его. Подписчики считают, что Матильда похожа на своих маму и брата.

Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна. Вместе они воспитывают сына Вагана и дочь Матильду.

Ранее муж Катерины Шпицы отреагировал на её рассказ о замершей беременности.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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