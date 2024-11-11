Тина Канделаки высказалась о браке с мужем, который моложе неё на 12 лет: никто не верил

Тина Канделаки, известная телеведущая и генеральный директор телеканала ТНТ, в своём Telegram-канале рассказала о том, что в её счастливый брак с Василием Бровко почти никто не верил из-за значительной разницы в возрасте.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Тины Канделаки в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Тина Канделаки поделилась, что когда они познакомились, её будущему мужу был всего 21 год.

"Как вы знаете, я замужем уже 10 лет. У нас с Василием разница в возрасте почти 12 лет. Когда мы познакомились, никто не верил в эти отношения. Все говорили, что они обречены. Предсказывали, что мне будет 40, 50, 60 лет, и на каком-то этапе мы расстанемся", — поделилась телеведущая.

Канделаки отметила, что все, кто не верил в их отношения, уже развелись, а они остаются верными друг другу спутниками жизни. В 2014 году она официально зарегистрировала отношения с Василием Бровко, директором по особым поручениям госкорпорации "Ростех". Она никогда не скрывала, что мечтает родить ребёнка от своего избранника.

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Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (груз. თინათინ (თინა) გივის ასული კანდელაკი; род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель.



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