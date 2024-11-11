Алексей Кабанов отказался поздравлять Сати Казанову с рождением дочери из-за старых обид

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Солист группы "Корни" Алексей Кабанов, известный своими музыкальными достижениями, поделился с журналистами, что не стал поздравлять свою бывшую возлюбленную, артистку Сати Казанову, с рождением дочери. Об этом пишет 78. ru.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алексея Кабанова в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Музыкант вместе со своим коллективом принимал участие в "Супердискотеке" в Санкт-Петербурге, после чего он пообщался с представителями СМИ. В ходе беседы Алексей Кабанов сообщил, что не смог поздравить бывшую солистку группы "Фабрика" с пополнением в семье.

"Поздравить Сати Казанову с рождением ребёнка? Нет, не удалось. Отпустить старые обиды тоже не получилось", — произнес он.

Коллеги Алексея Кабанова по группе попытались смягчить его резкий ответ и публично поздравили Сати Казанову, пожелав новорождённой девочке здоровья и счастья.

Алексей Кабанов и Сати Казанова встречались во времена проекта "Фабрика звёзд". Позже певец заявлял, что не собирался делать предложение Сати из-за её репутации.

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Уточнения

Алексе́й Михайлович Каба́нов (род. 5 апреля 1983, Москва, РСФСР) — российский певец, музыкант, участник группы «Корни», ставшей победителем своего музыкального проекта «Фабрика звёзд».



Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая.



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