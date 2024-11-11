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Юная невеста Григория Лепса пошутила про брак

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Аврора Киба, молодая невеста народного артиста РФ Григория Лепса, в личном блоге пошутила о браке.

Юная невеста Григория Лепса пошутила про брак
Фото: instagram.com by личный аккаунт Авроры Кибы в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Девушка отметила, что брак — это отношения, где один всегда прав, а другой — муж.

Аврора Киба проживает и учится в Лондоне, где она поступила в престижный колледж моды. Она не планирует оставаться в Великобритании, так как считает Москву самым удобным городом для жизни. Однако, по словам девушки, получить необходимое ей образование можно только за границей.

Впервые о романе 62-летнего Григория Лепса и 18-летней Авроры Кибы стало известно летом, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где они появились вместе. Позднее музыкант на премии МУЗ-ТВ заявил, что сделал предложение руки и сердца своей избраннице, но пока не получил ответа.

Недавно Лепс признался, что готов обвенчаться с юной девушкой, так как является верующим человеком.

Ранее Павел Воля рассказал, какую роль Александр Ревва сыграл в их отношениях с Ляйсан Утяшевой.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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