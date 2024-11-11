Том Хэнкс покинул США после победы Трампа на президентских выборах

Актёр Том Хэнкс выразил свой протест по поводу победы Дональда Трампа на выборах, уехав из США.
Том Хэнкс покинул США после того, как Дональд Трампа стал американским президентом.
Звезда фильма "Зелёная миля" и "Форест Гамп" сообщил поклонникам, что покинул пределы Соединённых Штатов. Он отметил, что принял это решение с тяжёлым сердцем.
"Точно не Америка. Президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов", — рассказал Хэнкс в социальных сетях.
Он признался, что после объявления результатов выборов внутренний голос заговорил с ним цитатой из культового фильма: "Беги, Форрест, беги!".
Артист последовал этому совету и объяснил, что, возможно, вернётся в родную страну после истечения президентского срока Трампа.
То́мас Дже́ффри (Том) Хэнкс (англ. Thomas Jeffrey (Tom) Hanks; род. 9 июля 1956, Конкорд, Калифорния, США) — американский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер, кинорежиссёр, сценарист и писатель.
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