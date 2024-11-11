Том Хэнкс покинул США после победы Трампа на президентских выборах

Актёр Том Хэнкс выразил свой протест по поводу победы Дональда Трампа на выборах, уехав из США.

Фото: https://www.instagram.com/tomhanks by Инстаграм Тома Хэнкса is licensed under public doman

Том Хэнкс покинул США после того, как Дональд Трампа стал американским президентом.

Звезда фильма "Зелёная миля" и "Форест Гамп" сообщил поклонникам, что покинул пределы Соединённых Штатов. Он отметил, что принял это решение с тяжёлым сердцем.

"Точно не Америка. Президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов", — рассказал Хэнкс в социальных сетях.

Он признался, что после объявления результатов выборов внутренний голос заговорил с ним цитатой из культового фильма: "Беги, Форрест, беги!".

Артист последовал этому совету и объяснил, что, возможно, вернётся в родную страну после истечения президентского срока Трампа.

Уточнения

То́мас Дже́ффри (Том) Хэнкс (англ. Thomas Jeffrey (Tom) Hanks; род. 9 июля 1956, Конкорд, Калифорния, США) — американский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер, кинорежиссёр, сценарист и писатель.



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