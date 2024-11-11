Сергей Безруков схватился за голову от комплимента взрослого мужчины

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков рассказал о необычном комплименте, который сделал ему мужчина.

Фото: https://www.instagram.com/s_bezrukov by Вк-аккаунт Сергея Безрукова is licensed under public doman

Сергей Безруков опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором его узнали в общественном месте поклонники.

Взрослый мужчина в кафе сделал неожиданное признание 51-летнему народному артисту России.

"Сегодня в кафе ко мне подошёл молодой человек со словами: "Спасибо вам за детство"… Вероятно, речь шла про "Бригаду", — написал Безруков под фото.

Это подозрение подтвердилось, так как далее последовало уточнение. Звезду театра и кино поблагодарили конкретно за Сашу Белого.

"Всегда пожалуйста!" — ответил Сергей, отметив, что рад, что картины с его участием по-прежнему любимы.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант. Народный артист Российской Федерации (2008).



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