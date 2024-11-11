Сергей Безруков схватился за голову от комплимента взрослого мужчины

Актёр Сергей Безруков рассказал о необычном комплименте, который сделал ему мужчина.
Сергей Безруков опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором его узнали в общественном месте поклонники.
Взрослый мужчина в кафе сделал неожиданное признание 51-летнему народному артисту России.
"Сегодня в кафе ко мне подошёл молодой человек со словами: "Спасибо вам за детство"… Вероятно, речь шла про "Бригаду", — написал Безруков под фото.
Это подозрение подтвердилось, так как далее последовало уточнение. Звезду театра и кино поблагодарили конкретно за Сашу Белого.
"Всегда пожалуйста!" — ответил Сергей, отметив, что рад, что картины с его участием по-прежнему любимы.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант. Народный артист Российской Федерации (2008).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как сохранить аккумулятор и двигатель зимой: советы по зарядке, уходу за маслом и предотвращению нагара для долгой службы автомобиля в холодное время года.