Модель Виктория Боня заявила, что теперь она профессиональный альпинист

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Звезда "Дома-2" Виктория Боня объяснила, почему она имеет полное право называть себя профессиональным альпинистом.

Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Изнемождённая Виктория Боня после покорения горы Ама-Даблан записала видео из палатки.

Знаменитость рассказала, что новая вершина оказалась для неё очень трудной, так как скалы были крутыми и отвесными.

Модель подчеркнула, что обычно восхождение на пик данного хребта занимает две недели, однако ей с командой удалось справиться с восхождением всего за семь дней. При этом она заверила, что не проходила никакую адаптацию перед своим рывком в горы.

Теперь Боня уверена, что заслужила право называться альпинистом-профессионалом.

Ранее Виктория Боня показала, как справляет нужду в горах с помощью необычного приспособления.

Уточнения

Альпини́зм — вид спорта и активного отдыха, целью которого является восхождение на вершины гор. Спортивная сущность альпинизма состоит в преодолении естественных препятствий, созданных природой (высоты, рельефа, погодных условий), на пути к вершине.



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