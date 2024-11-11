Модель Виктория Боня заявила, что теперь она профессиональный альпинист

Звезда "Дома-2" Виктория Боня объяснила, почему она имеет полное право называть себя профессиональным альпинистом.
Изнемождённая Виктория Боня после покорения горы Ама-Даблан записала видео из палатки.
Знаменитость рассказала, что новая вершина оказалась для неё очень трудной, так как скалы были крутыми и отвесными.
Модель подчеркнула, что обычно восхождение на пик данного хребта занимает две недели, однако ей с командой удалось справиться с восхождением всего за семь дней. При этом она заверила, что не проходила никакую адаптацию перед своим рывком в горы.
Теперь Боня уверена, что заслужила право называться альпинистом-профессионалом.
Ранее Виктория Боня показала, как справляет нужду в горах с помощью необычного приспособления.
Альпини́зм — вид спорта и активного отдыха, целью которого является восхождение на вершины гор. Спортивная сущность альпинизма состоит в преодолении естественных препятствий, созданных природой (высоты, рельефа, погодных условий), на пути к вершине.
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