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Актриса Катерина Шпица призналась, что у неё умер ребёнок

1:05
Шоу-бизнес

Актриса Катерина Шпица рассказала, как её удалось пережить потерю ребёнка.

Актриса Катерина Шпица призналась, что у неё умер ребёнок
Фото: https://vk.com/shpitsa_official by ВК-аккаунт Катерины Шпицы is licensed under public doman

Звезда фильмов "Ёлки" призналась, что потеряла ребёнка.

В 2023 году перед Новым годом актриса узнала, что ждёт малыша. На одном из обследований Катерине объяснили, что сердце ребёнка уже не бьётся.

После этого ей пришлось лечь на операционный стол. Поддержал актрису в сложный момент жизни медицинский персонал.

"Мне очень помог разговор с медсестрой, которая поделилась своей историей потери. Поговорила, за руку подержала", — поделилась своей печальной историей звезда театра и кино.

Шпица отметила, что всё закончилось после сна под наркозом, который погрузил её в забытьё. После этого актриса проработала свою травму у психолога.

От первого брака, с Константином Адаевым, у Шпицы есть 12-летний сын Герман, Сейчас актриса состоит в браке с главой сети фитнес-клубов Русланом Пановым.

Уточнения

Екатери́на (Катери́на) Анато́льевна Шпи́ца (род. 29 октября 1985, Пермь, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая и певица.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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