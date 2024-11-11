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Светлана Бондарчук призналась, что сделала первую пластику в 10 лет

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка и бывшая супруга режиссёра Фёдора Бондарчука, Светлана, в своём личном блоге рассказала, что её первая пластическая операция была проведена, когда ей было всего 10 лет.

Светлана Бондарчук призналась, что сделала первую пластику в 10 лет
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Светланы Бондарчук в инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Она поделилась своими мыслями о бесконечном стремлении к совершенству. Сейчас Светлана Бондарчук регулярно занимается спортом и следит за своей физической формой. По её словам, она планирует увеличить мышечную массу пресса и ягодиц.

Сейчас телеведущая полностью принимает свою внешность, но так было не всегда. В юности она мечтала о ринопластике, а в 10 лет убедила свою мать провести операцию по устранению лопоухости.

"В 10-11 лет я сделала пластику ушей, чтобы убрать лопоухость. Представляете, как я доставала маму, чтобы она согласилась на это?" — вспоминает она.

Светлана Бондарчук была замужем за Фёдором Бондарчуком 25 лет и родила от него двоих детей.

 

Уточнения

Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок, презентаций и мероприятий, популярных в Москве.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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