Жена Петросяна показала редкий предмет интерьера питерской квартиры

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна похвасталась уникальным объектом в своей квартире в Санкт-Петербурге.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Татьяна Брухунова опубликовала в "Инстаграме"* фото из своей питерской квартиры. Окна жилья выходят на набережную реки Невы.

На фото жена Петросяна запечатлена в халате на кресле на фоне старинной печи.

"Посреди комнаты — огромная изразцовая печка. На каждом изразце — картинка: роза, сердце, корабль", — написал Татьяна под снимком.

Ранее Татьяна Брухунова побывала в Южной Африке и похвалила продукцию африканских виноделен в ЮАР.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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