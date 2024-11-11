Жена Петросяна показала редкий предмет интерьера питерской квартиры

Супруга Евгения Петросяна похвасталась уникальным объектом в своей квартире в Санкт-Петербурге.
Татьяна Брухунова опубликовала в "Инстаграме"* фото из своей питерской квартиры. Окна жилья выходят на набережную реки Невы.
На фото жена Петросяна запечатлена в халате на кресле на фоне старинной печи.
"Посреди комнаты — огромная изразцовая печка. На каждом изразце — картинка: роза, сердце, корабль", — написал Татьяна под снимком.
Ранее Татьяна Брухунова побывала в Южной Африке и похвалила продукцию африканских виноделен в ЮАР.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).
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