Джаред Лето со сцены заявил, что в Америке любят русских

Во время своего выступления фронтмен группы "Thirty Seconds to Mars" Джаред Лето снова обратился к россиянам.
Певец выразил свои теплые чувства к жителям нашей страны и подчеркнул, что считает народы России и США "самыми естественными друзьями в мире, которые делают одно и то же: любят своих друзей и семьи".
"У меня есть сообщение для вас из Америки. За пределами политики, за пределами шума и экономических споров, я хочу, чтобы вы знали: в Америке мы любим русских и уважаем всех вас", — сказал певец.
Он также заверил, что вместе с братом Шенноном Лето будет приезжать в Россию с визитами до конца своих дней, невзирая ни на что.
Публика встретила эти слова бурными овациями, а в украинском МИД поспешили публично выразить свое недовольство по этому поводу.
Thirty Seconds to Mars — американская рок-группа из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, исполняющая альтернативный рок. Основана в 1998 году братьями Джаредом и Шенноном Лето.
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