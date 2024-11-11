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Джаред Лето со сцены заявил, что в Америке любят русских

0:53
Шоу-бизнес

Во время своего выступления фронтмен группы "Thirty Seconds to Mars" Джаред Лето снова обратился к россиянам.

Джаред Лето со сцены заявил, что в Америке любят русских
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Певец выразил свои теплые чувства к жителям нашей страны и подчеркнул, что считает народы России и США "самыми естественными друзьями в мире, которые делают одно и то же: любят своих друзей и семьи".

"У меня есть сообщение для вас из Америки. За пределами политики, за пределами шума и экономических споров, я хочу, чтобы вы знали: в Америке мы любим русских и уважаем всех вас", — сказал певец.

Он также заверил, что вместе с братом Шенноном Лето будет приезжать в Россию с визитами до конца своих дней, невзирая ни на что.

Публика встретила эти слова бурными овациями, а в украинском МИД поспешили публично выразить свое недовольство по этому поводу.

Уточнения

Thirty Seconds to Mars — американская рок-группа из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, исполняющая альтернативный рок. Основана в 1998 году братьями Джаредом и Шенноном Лето.
 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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