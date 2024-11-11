Денис Клявер оживил фото покойного отца Ильи Олейникова

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Денис Клявер трогательно почтил память отца, звезды программы "Городок" Илью Олейникова.

Фото: https://www.instagram.com/denisklyaver by Инстаграм Дениса Клявера is licensed under public doman

Денис Клявер опубликовал в "Инстаграме"* фото отца Ильи Олейникова, которое он оживил с помощью нейросетей.

На снимке артист, ушедший из жизни в 2012 году, запечатлён с воздушными шарами.

"ИИ невероятно точно оживил эту прекрасную фотографию. Сегодня уже 12 лет. Все тебя очень любят. Папа! И нам всем тебя очень не хватает", — написал Денис под кадрами.

Подписчики певца присоединились к словам поздравления.

"Не хватает такого человека и актёра, помним"; "Легенда! Сын, достойный своего отца"; "Любим и помним", — писали фолловеры под постом исполнителя хита "Когда ты станешь большим".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Илья́ Льво́вич Оле́йников (настоящая фамилия Кля́вер; 10 июля 1947, Кишинёв, СССР — 11 ноября 2012, Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский актёр кино, телевидения и эстрады, пародист, телеведущий, певец, композитор; народный артист России (2001).



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