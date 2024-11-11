Бывший муж Оксаны Акиньшиной опубликовал фото с детьми, которых забрал у актрисы

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Кинопродюсер Арчил Геловани поделился в своём личном блоге редким снимком, на котором запечатлены его двое подросших детей от бывшей жены, актрисы Оксаны Акиньшиной. После развода дети остались жить с отцом в Грузии.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Арчила Геловани в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Арчил опубликовал фото, на котором он запечатлён с сыном Константином и дочерью Эмми во время семейной прогулки.

"Прекрасная суббота с моими маленькими искателями приключений. Мы исследовали парк, гуляли вдоль озёр и заблудились в красотах леса. Я благодарен за такие дни, наполненные смехом, красотой природы и незабываемыми воспоминаниями", — написал он в комментарии к публикации.

Арчил и Оксана развелись в 2018 году, но не стали выносить свои разногласия на публику. Известно, что дети остались жить с отцом, который ограничил их общение со знаменитой матерью.

В последние годы ходят слухи о романе актрисы с актёром и режиссёром Данилом Козловским. Однако ни один из артистов не подтверждает эту информацию.

Ранее Анна Седокова и Янис Тимма также спровоцировали слухи о своём воссоединении.

Уточнения

Арчи́л Ви́кторович Гелова́ни (род 15 декабря 1974, Москва) — грузинский предприниматель, кинопродюсер. Основатель и руководитель студии «Независимый Кинопроект».



Окса́на Серге́евна Аки́ньшина (род. 19 апреля 1987, Ленинград, СССР) — российская актриса кино и телевидения.



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