Бывший муж Оксаны Акиньшиной опубликовал фото с детьми, которых забрал у актрисы

Кинопродюсер Арчил Геловани поделился в своём личном блоге редким снимком, на котором запечатлены его двое подросших детей от бывшей жены, актрисы Оксаны Акиньшиной. После развода дети остались жить с отцом в Грузии.
Арчил опубликовал фото, на котором он запечатлён с сыном Константином и дочерью Эмми во время семейной прогулки.
"Прекрасная суббота с моими маленькими искателями приключений. Мы исследовали парк, гуляли вдоль озёр и заблудились в красотах леса. Я благодарен за такие дни, наполненные смехом, красотой природы и незабываемыми воспоминаниями", — написал он в комментарии к публикации.
Арчил и Оксана развелись в 2018 году, но не стали выносить свои разногласия на публику. Известно, что дети остались жить с отцом, который ограничил их общение со знаменитой матерью.
В последние годы ходят слухи о романе актрисы с актёром и режиссёром Данилом Козловским. Однако ни один из артистов не подтверждает эту информацию.
Ранее Анна Седокова и Янис Тимма также спровоцировали слухи о своём воссоединении.
Арчи́л Ви́кторович Гелова́ни (род 15 декабря 1974, Москва) — грузинский предприниматель, кинопродюсер. Основатель и руководитель студии «Независимый Кинопроект».
Окса́на Серге́евна Аки́ньшина (род. 19 апреля 1987, Ленинград, СССР) — российская актриса кино и телевидения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.