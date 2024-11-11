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Муцениеце призналась, что собиралась навести смертельную порчу на Прилучного

0:44
Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что намеревалась повредить Павлу Прилучному с помощью чёрной магии.

Муцениеце призналась, что собиралась навести смертельную порчу на Прилучного
Фото: https://vk.com/priluchny2022 by ВК-аккаунт Павла Прилучного is licensed under public doman

Агата Муцениеце призналась, что настолько устала от разборок с бывшим мужем Павлом Прилучным из-за детей, что подумывала о страшной мести.

"У меня были иногда желания навести порчу, чтобы сдох человек. Вот так! Имя не скажу. Но я думаю, вы все догадались. Это был мужчина", — поделилась наболевшими откровениями Муцениеце в шоу "Без масок".

Актриса заверила, что она не осуществила задуманное, всё ограничилась только намерениями и мыслями.

Ранее Павел Прилучный упрекнул Муцениеце после судебных тяжб.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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