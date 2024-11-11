Муцениеце призналась, что собиралась навести смертельную порчу на Прилучного

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что намеревалась повредить Павлу Прилучному с помощью чёрной магии.
Агата Муцениеце призналась, что настолько устала от разборок с бывшим мужем Павлом Прилучным из-за детей, что подумывала о страшной мести.
"У меня были иногда желания навести порчу, чтобы сдох человек. Вот так! Имя не скажу. Но я думаю, вы все догадались. Это был мужчина", — поделилась наболевшими откровениями Муцениеце в шоу "Без масок".
Актриса заверила, что она не осуществила задуманное, всё ограничилась только намерениями и мыслями.
Ранее Павел Прилучный упрекнул Муцениеце после судебных тяжб.
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.
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