Жена Константина Хабенского опровергла сообщение о госпитализации

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Константина Хабенского, актриса Ольга Литвинова опровергла сообщение о том, что она была госпитализирована в Москве.

Фото: YouTube канал Гарант-100 by Скриншот видео YouTube канала Гарант-100, PDM

СМИ написали, что у 43-летней артистки, известной по фильмам "Игры" и "Экипаж", диагностировали остеоартрит — заболевание суставов, которое характеризуется болями и отёчностью, а также затруднением движения.

Сообщалось, что у Литвиновой диагностирована ранняя стадия заболевания, и медики надеются остановить его развитие. Но артистка опровергла слухи и заверила, что чувствует себя хорошо.

"Никакой госпитализации нет. Со мной все хорошо", — заявила Литвинова.

Уточнения

Константи́н Ю́рьевич Хабе́нский (род. 11 января 1972, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.



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