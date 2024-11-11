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Анна Седокова и Янис Тимма спровоцировали слухи о воссоединении

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Анна Седокова, недавно объявившая о разводе со своим супругом, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, стала источником слухов о своём примирении с ним. Она не только посетила баскетбольный матч мужа, но и активно делилась их совместными фотографиями в его социальных сетях.

Анна Седокова и Янис Тимма спровоцировали слухи о воссоединении
Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Янис Тимма играет в медиабаскетбольной команде, которую поддерживает Анна Седокова. В своём личном блоге спортсмен поделился яркими моментами прошедшей игры, включая эффектное появление Анны в латексном костюме.

Кроме того, на матче Янис не спускал с рук семилетнего сына Анны Гектора, который родился в предыдущем браке. Сама Анна стояла рядом с ними и с удовольствием позировала фотографам. По словам поклонников, она выглядела очень счастливой.

Ни Анна Седокова, ни Янис Тимма не комментируют свою личную жизнь. О расставании певица заговорила в начале сентября, отмечая, что этот брак уже не имеет смысла спасать.

Ранее певица Глюкоза высказалась о Максиме Фадееве на фоне конфликта.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; род. 2 июля 1992 год, Краслава, Латвия) — латвийский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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