Певица Глюкоза сделала заявление о Максиме Фадееве на фоне конфликта

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Певица Глюкоза, известная под своим настоящим именем Наталья Чистякова-Ионова, в недавнем интервью вспомнила о своём бывшем продюсере Максиме Фадееве, которого она называет "музыкальным папой". Этот разговор произошёл на фоне разразившегося между ними конфликта.

Фото: vk.com by VSRAP Community, PDM

Артистка призналась, что испытывает боль и обиду из-за поведения некогда близкого человека. После её неоднозначного выступления в Красноярске, когда её поспешили обвинить в алкоголизме, Максим Фадеев заявил, что готовит против неё иск. Тогда Глюкоза рассказала, что заплатила продюсеру баснословную сумму за псевдоним и хиты.

Она напомнила, что Максим Фадеев является крёстным отцом её старшей дочери, и его поступки стали для неё полной неожиданностью. Хотя ей и поступали звонки от представителя продюсера с попытками шантажа, она всё равно нашла тёплые слова для бывшего наставника. Она заявила, что именно благодаря ему получила путёвку в мир музыки.

"Он мне был как папа, наверное, вот именно музыкальный папа, который меня контролировал, помогал, учил, давал советы. Мы много разговаривали о разном, о событиях в жизни, о том, как прошёл мой день. Он дал мне важную ступень: начало и продолжение. То, что я сейчас имею, — это, конечно, во многом благодаря Максу", — заключила Глюкоза.

Ранее стало известно, что певица Бьянка не прекратила общение с рэпером Natan.

Уточнения

Glukoza (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.





Макси́м Алекса́ндрович Фаде́ев (род. 6 мая 1968, Курган) — советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр кинооператор, и актёр.



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