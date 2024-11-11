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Альпинистка-новичок Виктория Боня едва не погибла в горах

Шоу-бизнес

Новоиспечённая покорительница горных вершин Виктория Боня призналась, что был момент в горах, когда она почувствовала близкую смерть.

Альпинистка-новичок Виктория Боня едва не погибла в горах
Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Звезде "Дома-2" удалось взобраться на гималайскую гору Амадаблам, которая находится в Непале. Самая высокая точка данного горного хребта составляет 6814 метров.

Виктория Боня рассказала, что во время восхождения случился пугающий инцидент. Рядом с ними полетел вниз огромный камень.

"Я думала, что человек сорвался, полетел. А там такой камень оторвался, он с такой скоростью летел, прям запах смерти почувствовала", — рассказала о своих переживаниях знаменитость.

Боня призналась, что на её глазах погибали люди в горах из-за лавин.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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