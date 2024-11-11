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Певица Бьянка не прекратила общение с рэпером Natan после интрижки на шоу

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Бьянка, известная под своим настоящим именем Татьяна Липницкая, в своём личном блоге поделилась, что продолжает общение с рэпером Natan, который также известен под своим настоящим именем Алишер Мирзохонов.

Певица Бьянка не прекратила общение с рэпером Natan после интрижки на шоу
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

После недолгого романа на реалити-шоу "Звёзды в джунглях" Бьянка уточнила, что в настоящее время их связывают не романтические, а деловые отношения. В ближайшее время они планируют порадовать публику совместным дуэтом.

"Ну что, пишем с Natan завтра дуэт. Во вы порадуетесь, дорогие коллеги", — написала артистка в социальных сетях.

Напомним, что рэпер Natan оказался в центре скандала после того, как, будучи женатым, закрутил интрижки сразу с двумя участницами шоу. Сначала его заметили за поцелуями с блогершей Лерчек (Валерия Чекалина), а затем он оказался в объятиях певицы Бьянки.

Как выяснилось позднее, жена артиста ушла от него за месяц до начала проекта.

Ранее внук актёра Андрея Миронова рассказал, что его раздражают вопросы о знаменитом деде.

Уточнения

Бья́нка (настоящее имя — Татья́на Эдуа́рдовна Липни́цкая; бел. Таццяна Эдуардаўна Ліпніцкая; род. 17 сентября 1985, Минск) — белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)
(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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