Киркоров рассказал, что у него непросто складываются отношения с дочерью

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Певец Филипп Киркоров признался в том, что испытывает сложности в воспитании своих детей в переходном возрасте.

Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman

Отправивший сына Мартина и дочь Аллу-Викторию учиться за границу король российской эстрады рассказал, что с 13-летним наследником ладит хорошо, мальчик учится на отлично, а вот дочь не радует певца своим поведением.

Он считает, что Алла-Виктория — типичная девушка-стрелец.

"Там характер, ну, понятно, в кого. При это я был отличником, а у нас здесь немножко проблемы", — поделился своими семейными неурядицами народный артист России.

Алла-Виктория активно ведёт странички в социальных сетях. Девочка нередко пародирует своего знаменитого отца, припоминая в своих роликах старые скандалы, связанные с родителем — например, с "розовой кофточкой".

Уточнения

Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008),



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