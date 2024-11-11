Татьяна Буланова раскрыла истинную причину развода со вторым мужем

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова в эфире программы "Звёзды сошлись" рассказала, что её решение развестись с бывшим мужем, футболистом Владиславом Радимовым, было принято после того, как она увидела их переписку с одной из её подруг.

По словам Татьяны, Владислав никогда не отказывался от внимания других женщин. Однажды она случайно обнаружила недвусмысленные сообщения, которые он отправлял её приятельнице.

"Я случайно увидела какие-то недвусмысленные SMS. Не хочется вспоминать об этом. Кстати, именно это и подтолкнуло меня к тому, чтобы решиться на развод", — поделилась Буланова.

Другая подруга Татьяны, Ольга, всегда относилась к Радимову с недоверием. Однажды она даже прилюдно отчитала его за грубое отношение к их общему другу, и Татьяна поддержала её в этой ситуации. Сам футболист считает, что его супруге следовало бы встать на его сторону.

Сейчас Татьяна Буланова счастлива в третьем браке с ресторатором Валерием Рудневым, который младше её на 19 лет.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса.



Владисла́в Никола́евич Ради́мов (род. 26 ноября 1975, Ленинград) — российский футболист, полузащитник, футбольный тренер и функционер.



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