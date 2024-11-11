Агата Муцениеце намекнула, что хотела навести порчу на бывшего мужа Павла Прилучного

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце в интервью для программы "Без масок" призналась, что однажды хотела навести порчу на одного мужчину, вероятно, имея в виду своего бывшего мужа, актёра Павла Прилучного. Однако она не стала раскрывать его имя.

В ходе программы Агата Муцениеце рассказала, что в трудные моменты жизни обращалась за помощью к магам.

"У меня были мысли навести порчу на этого человека, чтобы он ушёл из жизни. Но я не делала этого. Хочу сразу пояснить: это были только мысли, я не пыталась воплотить их в жизнь", — поделилась она с ведущим проекта Владом Череватым.

Также актриса поделилась, что снимала сглаз, о котором ей сообщили экстрасенсы. Для этого она обратилась к Виктории Райдос, которая провела обряд "чистки". По словам Агаты Муцениеце, во время ритуала её накрыли белой простынёй, а вокруг жгли свечи.

Актриса была замужем за Павлом Прилучным девять лет, от которого воспитывает двоих детей — сына Тимофея и дочь Мию.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.



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