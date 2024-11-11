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Названа причина смерти 40-летнего пресс-секретаря певца Шамана

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Антон Коробков-Землянский, пресс-секретарь певца Шамана (настоящее имя Ярослав Дронов), скончался из-за инфаркта миокарда, как сообщает Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что супруга 40-летнего мужчины сначала пыталась оказать ему помощь, делая массаж сердца. Однако, когда сосед пары увидел происходящее через окно, он вызвал скорую помощь. К сожалению, прибывшие медики не смогли спасти Коробкова-Землянского, констатировав его смерть.

О кончине представителя Шамана стало известно вечером 9 ноября. Причиной трагедии называют сердечный приступ.

Ярослав Дронов отреагировал на уход пресс-секретаря всего лишь одним предложением. Он пожелал ему Царствия Небесного и назвал своим другом.

До того, как начать работать с Шаманом, Антон Коробков-Землянский занимал должность пресс-секретаря певца Филиппа Киркорова и был директором по коммуникациям в "Европейской медиагруппе".

 

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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