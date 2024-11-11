Ида Галич и Ксения Собчак не поделили платье

На недавнюю церемонию вручения премии журнала "ОК!" были приглашены многие знаменитости, такие как Роман Костомаров с женой, для которого это был первый выход после тяжёлой болезни, Юлия Пересильд, Константин Хабенский, Ксения Собчак, Ида Галич и другие звёзды российского шоу-бизнеса.
После окончания мероприятия Ксения Собчак заявила, что Иде Галич следовало выбрать другой образ для этого вечера. Блогер ответила на критику журналистки в своём Telegram-канале.
"По слухам, Ксения моя любимая мерила это платье. Может, поэтому подрасстроилась!" — пошутила Галич.
И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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