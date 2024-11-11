Ида Галич и Ксения Собчак не поделили платье

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На недавнюю церемонию вручения премии журнала "ОК!" были приглашены многие знаменитости, такие как Роман Костомаров с женой, для которого это был первый выход после тяжёлой болезни, Юлия Пересильд, Константин Хабенский, Ксения Собчак, Ида Галич и другие звёзды российского шоу-бизнеса.

Фото: Канал t.me/GALICH_onok by Скриншот канала t.me/GALICH_onok, PDM

После окончания мероприятия Ксения Собчак заявила, что Иде Галич следовало выбрать другой образ для этого вечера. Блогер ответила на критику журналистки в своём Telegram-канале.

"По слухам, Ксения моя любимая мерила это платье. Может, поэтому подрасстроилась!" — пошутила Галич.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.