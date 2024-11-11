Ксения Собчак высказалась об изменах Константина Богомолова: отношения всегда меняются

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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась своим мнением о домыслах, которые циркулируют в интернете вокруг её супруга, театрального режиссёра Константина Богомолова. В беседе с корреспондентами НТВ она призналась, что уже не обращает внимания на подобные слухи.

Собчак подчеркнула, что не читает жёлтую прессу, поскольку находится в прекрасных отношениях с мужем, с которым она сыграла свадьбу 13 сентября 2019 года.

"Отношения всегда меняются, но у нас очень тёплые отношения", — сказала она.

Летом появилась информация о том, что режиссёр якобы изменяет жене с молодой актрисой Софьей Синицыной. Также артистке приписывали роман с женатым кинематографистом Фёдором Бондарчуком.

Пять лет назад Ксения Собчак и Константин Богомолов вызвали общественный резонанс, приехав на собственную свадьбу на катафалке. После этого они отправились на венчание в храм. Общих детей у пары нет.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



Константи́н Ю́рьевич Богомо́лов (род. 23 июля 1975, Москва) — российский театральный деятель, киноактёр, режиссёр театра и кино, поэт и клипмейкер.



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