Актриса Катерина Шпица рассказала о потере ребёнка

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Катерина Шпица рассказала о своей личной трагедии, которая произошла во время беременности. Она поделилась этой историей в социальных сетях.

О своей второй беременности Катерина узнала накануне Нового года, но радость оказалась недолгой. На первом скрининге ей сообщили, что у ребёнка нет сердцебиения, и поставили диагноз "неразвивающаяся беременность".

"Я, оторопев, сижу на кушетке и держу в руках стакан с валерьянкой. Пока не плачу. А в голове мысли: "Как же так? Как сказать мужу?" — поделилась воспоминаниями актриса.

Ей пришлось пережить операцию, и, конечно, она не могла сдержать слёз. Однако её успокоила медсестра, которая поделилась своей историей потери. Катерина Шпица отметила, что взяла один день, чтобы дать волю эмоциям, составить план действий и подготовиться к важному разговору с сыном.

В конце своего рассказа актриса поделилась с поклонниками методами, которые помогли ей принять случившееся, и выразила надежду на то, что ещё сможет стать мамой.

Уточнения

Екатери́на (Катери́на) Анато́льевна Шпи́ца (род. 29 октября 1985, Пермь, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая и певица.



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