Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брэд Питт утверждает, что Джоли обвела его вокруг пальца ради 64 миллионов долларов
Названы главные угрозы для квартир россиян
Как посадить клубнику в открытый грунт: пошаговая инструкция
Почему теории заговора так привлекательны, даже когда они не подтверждаются
Раскрываем секреты идеальных стрелок и уверенного взгляда
Как правильно использовать фольгу для готовки без вреда для здоровья
Ваша собака стала более агрессивной? Вот главные причины этого
Как подготовить машину к зиме и не попасть в беду
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого

Зачем Лолите в райдере 50 накачанных самцов у трапа самолета?

1:11
Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская заявила, что главным пунктом в ее райдере является меню, рекомендованное пенсионным фондом. Она отметила, что специально добавляет необычные требования к организаторам.

Зачем Лолите в райдере 50 накачанных самцов у трапа самолета?
Фото: YouTube канал Лолита Милявская by Скриншот видео YouTube канала Лолита Милявская, PDM

Например: привести «50 накачанных самцов утром к трапу самолета с красной дорожкой» или предоставить машину «Ока» с мигалками. Она считает, что если организаторы обеспечивают этот пункт, то можно не беспокоиться за свет и звук на концерте. 

Сейчас в ее райдере главное условие — наличие меню, рекомендованного пенсионным фондом России. 

«Плохие организаторы часто экономят на звуке и свете, что невероятно важно, в первую очередь, для зрителя. Это качество восприятия. И для артиста, потому что когда плохой звук – садятся связки. Очень тяжело петь. Когда человек тебе звонит и спрашивает: «А че? Правда? А у нас в городе только 20 самцов, 50 – нет». Это означает, что человек прочел райдер», – пояснила странности в райдере певица.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Фирменные ботинки БелАЗ стоят в десять раз дешевле санкционных Timberland из США
Экономика и бизнес
Фирменные ботинки БелАЗ стоят в десять раз дешевле санкционных Timberland из США Аудио 
Как правильно посадить и ухаживать за грецким орехом в домашних условиях
Садоводство, цветоводство
Как правильно посадить и ухаживать за грецким орехом в домашних условиях Аудио 
Популярное
Пять подержанных авто, от которых стоит отказаться

Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.

Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Как узнать, что двигатель автомобиля скоро выйдет из строя
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
Бомбы Grom-E1. Высокоточный управляемый Гром среди ясного неба Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
В России создали уникальный бетон со сроком службы 150-200 лет
В России создали уникальный бетон со сроком службы 150-200 лет
Последние материалы
Ваша собака стала более агрессивной? Вот главные причины этого
Как подготовить машину к зиме и не попасть в беду
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого
Тренер Спартака отметил вклад Дзюбы в развитие футбола в России
Ида Галич и Ксения Собчак не поделили платье
Как Земля защищается от разрушительных вспышек Солнца
Как не ошибиться при выборе зимней жидкости для авто
О чём на самом деле неаполитанская песня из фильма Формула любви?
Соки: полезный напиток или калорийная ловушка
Зачем Лолите в райдере 50 накачанных самцов у трапа самолета?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.