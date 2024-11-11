Зачем Лолите в райдере 50 накачанных самцов у трапа самолета?

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская заявила, что главным пунктом в ее райдере является меню, рекомендованное пенсионным фондом. Она отметила, что специально добавляет необычные требования к организаторам.

Фото: YouTube канал Лолита Милявская by Скриншот видео YouTube канала Лолита Милявская, PDM

Например: привести «50 накачанных самцов утром к трапу самолета с красной дорожкой» или предоставить машину «Ока» с мигалками. Она считает, что если организаторы обеспечивают этот пункт, то можно не беспокоиться за свет и звук на концерте.

Сейчас в ее райдере главное условие — наличие меню, рекомендованного пенсионным фондом России.

«Плохие организаторы часто экономят на звуке и свете, что невероятно важно, в первую очередь, для зрителя. Это качество восприятия. И для артиста, потому что когда плохой звук – садятся связки. Очень тяжело петь. Когда человек тебе звонит и спрашивает: «А че? Правда? А у нас в городе только 20 самцов, 50 – нет». Это означает, что человек прочел райдер», – пояснила странности в райдере певица.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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