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Экс-солистка Виа Гры стала экстрасенсом и делится тайнами божественного послания в Европе

1:00
Шоу-бизнес

Надежда Грановская, бывшая солистка группы "Виа Гра", покинула Россию после начала СВО. Теперь она занимается эзотерикой и делится секретами "божественного послания".

Экс-солистка Виа Гры стала экстрасенсом и делится тайнами божественного послания в Европе
Фото: Канал t.me/shot_shot by Скриншот видео канала t.me/shot_shot, PDM

Грановская живёт в Европе и утверждает, что открыла в себе экстрасенсорные способности и записывает видеопрактики для своих последователей, называя себя "просветлённой".

В своих стримах на русском языке певица рассказывает о "гештальт-психологии, метафизике и квантовой среде". При этом она позиционирует себя в новом качестве под фамилией мужа — Уржумцева.

Её муж, Михаил Уржумцев тем временем успешно развивает бизнес в России и на Украине. Он является генеральным директором и владельцем 6,12% компании "Мэлон фэшн груп". В прошлом году выручка компании составила 61 миллиард рублей, а чистая прибыль — 7 миллиардов.

Уточнения

Наде́жда Алекса́ндровна Ме́йхер также известная как Наде́жда Грано́вская — украинская певица, актриса кино, телевидения и мюзиклов, телеведущая, продюсер, поэтесса и дизайнер. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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