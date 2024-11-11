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Дочь Марата Башарова раскрыла семейную тайну: сбежала от бухого бати

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь актёра Марата Башарова, Амели, поделилась в социальных сетях, что её отец до сих пор не может избавиться от зависимости от алкоголя.

В своём аккаунте она рассказала, что была вынуждена покинуть дом и отправиться к другу из-за проблем с отцом, который находился в нетрезвом состоянии. Амели поделилась, что общение с актёром в таком состоянии практически невозможно.

"Я проспала 15 часов. Мне снилось, как бабушка готовила нам еду. Когда я проснулась, ко мне начал приставать пьяный отец", — призналась наследница актёра.

Марат Башаров был удивлён этим заявлением и попытался избежать вопросов в программе "Ты не поверишь!" на НТВ. В разговоре с журналистами он отметил, что аккаунт ведёт не Амели. Также ему сообщили, что его дочь собирается улететь к своему возлюбленному в Лондон. Такая информация повергла артиста в шок — выяснилось, что он не читает социальные сети своей наследницы.

Ранее Леонид Агутин высказал своё мнение о возвращении Валерия Леонтьева на сцену.

Уточнения

Мара́т Алимжа́нович Баша́ров (тат. Марат Галимҗан улы Бәшәров; род. 22 августа 1974, Москва, СССР) — российский актёр театра и кино, телеведущий. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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