Совестливый человек: Мария Погребняк заступилась за Родригеза, бросившего жену по телефону

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно шоумен Тимур Родригез рассказал, что ег брак давно не устраивал его, и он осознанно, без сожалений решился на развод. Комик признался, что сообщил бывшей жене о своем уходе не в личном разговоре, а по телефону.

Фото: YouTube канал Шоу by Скриншот видео YouTube канала Шоу, PDM

Мария Погребняк, знакомая с Тимуром, который был ведущим на её свадьбе с Павлом Погребняком, сомневается в правдивости подобных заявлений. Она считает, что шоумен преувеличивает. Мария уверена, что Тимур, будучи совестливым и справедливым человеком, не стал бы так бросать женщину, родившую ему двух сыновей.

"Просто представляю, что его СМИ одолели, каждый хочет узнать, хотят на интервью позвать, вот он и ляпнул, чтобы отстали", — поделилась своим мнением Мария.

С другой стороны, она считает, что мужчинам страшно говорить правду бывшим возлюбленным, они паникуют перед такими разговорами, поэтому могут их избегать.

Уточнения

Мария Владимировна Погребняк (род. 1 июля 1996, Гатчина) — российская регбистка, нападающая клуба ЦСКА и женской сборной России по регби-7. Мастер спорта России.



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