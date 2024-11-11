Жена Павла Прилучного рассказала, что их сын заговорил по-армянски

Новая жена актёра Павла Прилучного Зепюр Брутян поделилась с поклонниками снимком, на котором запечатлены её сын Микаэль и его бабушка Гаяне Согомонян на отдыхе в Дубае.
Вместе с Прилучным в Дубай отправились не только Зепюр и Микаэль, но и Гаяне. Пока Павел занят на съемках, тёща проводит время с дочерью и внуком.
В своих соцсетях Зепюр с радостью поделилась, что её сын активно осваивает армянский язык. Он уже называет бабушку "тата", что очень радует и умиляет маму, которая общается с сыном на двух языках.
"Тати — это бабушка по-армянски!" — пояснила Зепюр.
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.
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