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Жена Павла Прилучного рассказала, что их сын заговорил по-армянски

0:43
Шоу-бизнес

Новая жена актёра Павла Прилучного Зепюр Брутян поделилась с поклонниками снимком, на котором запечатлены её сын Микаэль и его бабушка Гаяне Согомонян на отдыхе в Дубае.

Жена Павла Прилучного рассказала, что их сын заговорил по-армянски
Фото: YouTube канал @russkoe_radio by Скриншот видео YouTube канала @russkoe_radio, PDM

Вместе с Прилучным в Дубай отправились не только Зепюр и Микаэль, но и Гаяне. Пока Павел занят на съемках, тёща проводит время с дочерью и внуком.

В своих соцсетях Зепюр с радостью поделилась, что её сын активно осваивает армянский язык. Он уже называет бабушку "тата", что очень радует и умиляет маму, которая общается с сыном на двух языках.

"Тати — это бабушка по-армянски!" — пояснила Зепюр.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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