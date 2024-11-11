58-летняя Лада Дэнс рассказала, почему не торопится замуж

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лада Дэнс заявила, что у нее нет времени на общение с мужчинами из-за стремительного ритма жизни. Она была замужем лишь однажды за Павлом Свирским, от которого у нее двое детей.

Фото: YouTube канал @АндрейОрдинарцев-п8й by Скриншот видео YouTube канала @АндрейОрдинарцев-п8й, PDM

В 2002 году она развелась с мужем и с тех пор не вступала в серьёзные отношения. Она призналась, что создание семьи уже не так важно для неё.

"На мужчину нужно тратить силы и время, которых у меня сегодня просто нет. А если мужчине всё это не давать, ты перестанешь ему быть интересной"., — объяснила Лада Дэнс.

Певицу устраивает одиночество, это даёт ей достаточно времени для себя. В её загородном доме оборудована собственная СПА-зона: баня, кедровые бочки, бассейн и купель, куда приезжают массажисты и специалисты по уходу за лицом.

Уточнения

Ла́да Евге́ньевна Во́лкова, более известная как Ла́да Дэнс — советская и российская актриса кино и телевидения, эстрадная и джазовая певица.



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