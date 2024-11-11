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Мама SHAMANа рассказала, когда он начал носить кожаные штаны

0:47
Шоу-бизнес

Родители Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, выразили своё отношение к его стилю в одежде. Будучи среди гостей на творческом вечере Игоря Крутого, у фотозоны они ответили на вопросы журналистов, в том числе о кожаных лосинах, в которых выступает их сын.

Мама SHAMANа рассказала, когда он начал носить кожаные штаны
Фото: commons.wikimedia.org by Кабанданиш, CC BY-SA 4.0

"Я сама их ему сшила, когда он был ребёнком. С тех пор он в кожаных штанах. Только размеры меняются", — с улыбкой сказала мать исполнителя.

Отец музыканта, в свою очередь, отметил, что подобную одежду обычно носят байкеры.

"Посмотрите глэм-рокеров 80-х годов", — добавил сам исполнитель в оправдание своего выбора в стиле сценической одежды, за который его осуждают некоторые зрители.

Уточнения

Shaman — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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