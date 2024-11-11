Шаман показал родную общагу, где всё начиналось

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, который второй год подряд становится лучшим певцом России по опросу ВЦИОМ, побывал в alma mater — общежитии Российской академии музыки имени Гнесиных.

Фото: Канал tt.me/novostishowbiz by Скриншот видео канала t.me/novostishowbiz, PDM

Певец прошёлся по этажу, где жил в годы учёбы, не забыл и про общую кухню. Разувшись, зашёл в свою бывшую комнату №624, где пообщался с нынешними студентами Гнесинки. Ярослав попросил разрешения поиграть на пианино, и спел свой хит "Я Русский".

В завершение, певец заглянул в студенческую столовую, показав телевизор на стене и полупустые витрины.

"Не так уж много осталось, видимо, всё съели. Пирожки классные", — отметил Дронов и выпил стаканчик кофе из автомата.

Уточнения

Король-шаман (яп. シャーマンキング Ся:ман Кингу, тж. Шаман Кинг, Король шаманов) — манга Хироюки Такэи, выходившая с 1998 года по 2004 год в журнале Weekly Shōnen Jump, а также её аниме-адаптация, созданная студией Xebec в сотрудничестве с TV Tokyo. По мотивам произведения вышло множество видеоигр, коллекционная карточная игра и разнообразный мерч. Изначально издательство Shueisha выпустило мангу в 32 томах, в которых история оставалась незавершённой, но в ходе Jump Festa 2008 было объявлено о новом кандзэмбан издании всей серии.

Новая версия — Shaman King Kanzen-Ban — вышла в 27 томах, но включала в себя дополнительные главы и завершение сюжета всей истории. Также для Shaman King Kanzen-Ban были перерисованы многие кадры ранее выпущенных глав в лучшей графике без изменения сюжета. По мотивам манги с 4 июля 2001 года — 25 сентября 2002 года от студии Xebec вышел аниме-сериал.

В конце 2004 года аниме-сериал «Шаман Кинг» начал транслироваться в России на канале Jetix CEE, права и перевод были переданы международным телеканалом Jetix, в России Jetix CEE, на котором сериал также транслировался на русском языке. 13 января 2011 года издательство «Комикс-Арт» объявило о приобретении лицензии на мангу; издатель сообщил, что будет следовать оригинальному изданию манги, но выйдут и новые главы из Shaman King Kanzen-Ban. 13 мая 2011 года вышел первый том манги.

12 июня 2020 года был анонсирован перезапуск аниме-сериала, который стал полной адаптацией оригинального сюжета манги. Начал выходить в эфир с 1 апреля 2021 года и был полностью завершён 21 апреля 2022 года на 52 серии.

30 декабря 2021 года издательство XL Media объявило о приобретении лицензии на мангу. 1 марта 2022 года вышла первая книга.

