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53-летняя Лера Кудрявцева показала, как разбивает бутылку о голову Кати Гордон

0:44
Шоу-бизнес

53-летняя телеведущая Лера Кудрявцева выложила в соцсетях видео, где разбивает бутылку о голову Кати Гордон. Обе знаменитости давно дружат и часто делятся шутливыми видео.

53-летняя Лера Кудрявцева показала, как разбивает бутылку о голову Кати Гордон
Фото: YouTube канал Катя Гордон by Скриншот видео YouTube канала Катя Гордон, PDM

Но в этот раз подписчики были шокированы, увидев, как Лера бьёт бутылкой по голове своей подруги Кати Гордон, которая нарочито жалуется, что Кудрявцева — абьюзер, и, наконец, разоблачила себя.

"Наша дружба с Катей в одном видео", — подписала ролик телеведущая.

Это вызвало неоднозначную реакцию у зрителей. Одни акцентировали на том, что Лере следует уважать друзей и подписчиков. Другие призвали внимательнее относиться к правилам безопасности.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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