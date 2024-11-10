53-летняя Лера Кудрявцева показала, как разбивает бутылку о голову Кати Гордон

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

53-летняя телеведущая Лера Кудрявцева выложила в соцсетях видео, где разбивает бутылку о голову Кати Гордон. Обе знаменитости давно дружат и часто делятся шутливыми видео.

Фото: YouTube канал Катя Гордон by Скриншот видео YouTube канала Катя Гордон, PDM

Но в этот раз подписчики были шокированы, увидев, как Лера бьёт бутылкой по голове своей подруги Кати Гордон, которая нарочито жалуется, что Кудрявцева — абьюзер, и, наконец, разоблачила себя.

"Наша дружба с Катей в одном видео", — подписала ролик телеведущая.

Это вызвало неоднозначную реакцию у зрителей. Одни акцентировали на том, что Лере следует уважать друзей и подписчиков. Другие призвали внимательнее относиться к правилам безопасности.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.