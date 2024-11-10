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Лолита заступилась за Киркорова и призвала журналистов не гробить жизнь артиста

1:27
Шоу-бизнес

Лолита Милявская высказалась в защиту Филиппа Киркорова, который неудачно пошутил в YouTube-шоу Дмитрия Масленникова, вульгарно зарифмовав слова "котик" и "ротик".

Лолита заступилась за Киркорова и призвала журналистов не гробить жизнь артиста
Фото: YouTube канал @Kvet-SV by Скриншот видео YouTube канала @Kvet-SV, PDM

Киркоров, видимо, осознав свою оплошность тут же заявил, что так говорили в его детстве. Тем не менее активисты движения "Сорок сороков" обратились в МВД Москвы с просьбой провести проверку в отношении Киркорова по факту возможной пропаганды ЛГБТ*.

Милявская, которая тоже часто шокирует своим поведением, подтвердила, что подобные прибаутки были популярны и в её детстве. Она призвала не реагировать так остро на неудачные шутки и посоветовала журналистам не выдёргивать фразы из контекста ради хайпа.

"Вам надо, наверное, не все выкладывать и не подставлять каких-то артистов. Артисты могут иногда пошутить нелепо, я к таким отношусь. Артисты могут быть в плохом настроении, но если вы настоящие журналисты, то вы еще несёте ответственность за то, что кроме одноразового хайпа и того, что на вашей странице будет на тысячу лайков больше, вы просто угробите чью-то жизнь на какое-то время, — сказала Лолита.

Милявская уверена в таланте и жизнеспособности Киркорова, и заверила, что этот инцидент не приведёт к его "отмене".

*Запрещённое движение, в России признано экстремистским.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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