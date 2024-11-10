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Филипп Киркоров назвал себя человеком-пауком

0:59
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров не оставил без ответа нападки хейтеров, которые критикуют его за татуировки, считая их ненастоящими.

Филипп Киркоров назвал себя человеком-пауком
Фото: YouTube канал FKLoveStory2 by Скриншот видео YouTube канала FKLoveStory2, PDM

По словам певца, он не обращает внимания на негативные высказывания в свой адрес. Более того, он видит в себе супергероя, сравнивая собственную персону с киногероем из Вселенной Marvel.

"Мне просто понравился рисунок, вот и набил. И вообще, я — Человек-паук! Мне все равно, что пишут и говорят. Те, у кого в жизни плохо, вечно цепляются за меня. А я просто живу в свое удовольствие, получаю радость. Чего и всем желаю!" — сообщил Киркоров.

Артист много внимания уделяет своему образу, включая пластику не только лица, но и тела. Не говоря о том, что в его гардеробной дорогой брендовой одежды больше, чем в шоу-руме, а сценические костюмы поражают шиком и пестротой.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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