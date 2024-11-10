Историк моды Александр Васильев рассказал о кошках и собаках в Стамбуле

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев объяснил, как хорошо живётся домашним животным на улицах Стамбула.
Александр Васильев опубликовал в "Инстаграме"* фото из турецкого города Стамбул. В объектив историка моды попали кошки и собаки, вольготно существующие в городской черте.
"Величественный Стамбул — это город домашних животных. Особенно примечают бесчисленных котов и кошек, а также и огромных собак", — написал телеведущий под снимками.
Васильев заверил, что братья наши меньшие хорошо устроились в тёплом климате.
"Они все чипированы и кастрированы. Все хорошо кормлены. Сыты и очень ласковы", — объяснил Васильев.
В Стамбуле Васильев читает лекции на темы "Красота в изгнании" и "Мода и секс".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Стамбу́л (тур. İstanbul [isˈtanbuɫ] , ранее известный как Византий, в древнерусских источниках упоминается как Царьград — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.