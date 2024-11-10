Историк моды Александр Васильев рассказал о кошках и собаках в Стамбуле

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Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев объяснил, как хорошо живётся домашним животным на улицах Стамбула.

Фото: https://www.instagram.com/alexandre_vassiliev by Инстаграм Александра Васильева is licensed under public doman

Александр Васильев опубликовал в "Инстаграме"* фото из турецкого города Стамбул. В объектив историка моды попали кошки и собаки, вольготно существующие в городской черте.

"Величественный Стамбул — это город домашних животных. Особенно примечают бесчисленных котов и кошек, а также и огромных собак", — написал телеведущий под снимками.

Васильев заверил, что братья наши меньшие хорошо устроились в тёплом климате.

"Они все чипированы и кастрированы. Все хорошо кормлены. Сыты и очень ласковы", — объяснил Васильев.

В Стамбуле Васильев читает лекции на темы "Красота в изгнании" и "Мода и секс".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Стамбу́л (тур. İstanbul [isˈtanbuɫ] , ранее известный как Византий, в древнерусских источниках упоминается как Царьград — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.



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