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Певица Мадонна заявила, что в США ненавидят женщин

1:00
Шоу-бизнес

Певица Мадонна сокрушается после избрания Дональда Трампа о крахе демократии и свободы в США.

Певица Мадонна заявила, что в США ненавидят женщин
Фото: https://www.instagram.com/madonna by Инстаграм певицы Мадонны is licensed under public doman

Певица Мадонна не перестаёт возмущаться по поводу того, что президентом США стал Дональд Трамп. В этом она видит угрозу всем достижениям Америки на пути к эмансипации женщин.

"Проснулась сегодня утром и первая мысль, которая пришла мне в голову — Америка ненавидит женщин! Я всегда чувствовала, как гнев женоненавистничества дышит мне в шею", — написала звезда в социальный сетях.

Певица уверена, что избиратели, голосовавшие за Трампа, ненавидят свободу, так как желают, чтобы ими правило тоталитарное правительство в условиях диктатуры.

"Я не хочу отпускать нашу демократию! Теперь нам всем придётся ещё сильнее бороться, чтобы удержать её", — объяснила знаменитость.

Мадонна заявила, что 4 года правления Трампа будет бороться за свободу.

Уточнения

Мадонна (англ  Madonna; род. 16 августа 1958, Бей-Сити, Мичиган, США), полное имя — Мадо́нна Луи́з(а) Чикко́не — американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссёр и детская писательница.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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