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Сергей Лазарев объяснил, почему он до сих пор один

1:08
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев обвинил Леру Кудрявцеву в том, что он до сих пор не может найти себе возлюбленную.

Сергей Лазарев объяснил, почему он до сих пор один
Фото: https://vk.com/sergeylazarevgroup by ВК-аккаунт Сергея Лазарева is licensed under public doman

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева сели на соседние кресла жюри шоу "Аватар". Между бывшими возлюбленными не прекращались словесные перепалки.

"Вы думаете, почему я столько лет один, ребята. Так она же проклинает. Прокляла всех, чтобы не дай бог Лазарев счастлив был", — заявил певец.

Кудрявцева подтвердила, что всё ровным счётом так и происходит.

"Серёжа не такой, как вам всем кажется. Всё не так, я покажу вам самые низкие стороны Сергея Вячеславовича", — заявила телеведущая.

В личном Telegram-канале певец прокомментировал то обстоятельство, что ему приходится сидеть бок о бок с Кудрявцевой.

"Ну, все же хорошо было! Ну, разошлись по-добру, по-здорову, виделись раз в год на сцене "Песни Года". И вот, на тебе — снова вместе, снова рядом! Никуда от тебя не деться, Валерия Львовна!" — пожаловался артист.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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