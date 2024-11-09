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Стас Пьеха заявил, что впал в наркотическую зависимость из-за давления звёздной семьи

1:06
Шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха объяснил, в чём видит причину того, что он пристрастился к запрещённым веществам в юном возрасте.

Стас Пьеха заявил, что впал в наркотическую зависимость из-за давления звёздной семьи
Фото: https://vk.com/wolfieha by ВК-аккаунт Стаса Пьехи is licensed under public doman

Стас Пьеха считает, что приобрёл пагубную зависимость от наркотиков из-за давления своей звёздной семьи.

Артист признался, что испытывал синдром самозванца, то есть не чувствовал себя достойным своих знаменитой бабушки Эдиты Пьехи и матери Илоны Броневицкой. 

"Получается, у тебя очень крутая бабушка, как Эрмитаж в Петербурге. Такая же крутая, очень прошаренная мать", — рассказал певец в интервью Наташе Гасанхановой.

Особенно тяжело он себя ощущал в компании других таких же, как и его бабушка, выдающихся личностей. Пьеха считал, что позорит свою знаменитую фамилию.

"Из семейной системы сложно выйти, и ты все время чувствуешь себя каким-то виноватым во всем, что ты не такой", — признался исполнитель хита "Она не твоя".

Ранее Илона Броневицкая заявила, что её сын Стас Пьеха по-прежнему остаётся наркоманом.

Уточнения

Эди́та Станиславовна Пье́ха (при рождении Эдит-Мари Пьеха (фр. Édith-Marie Pierha; пол. Edyta Maria Piecha); род. 31 июля 1937, Нуаэль-су-Лан, Франция) — советская и российская эстрадная певица и актриса польского происхождения. Народная артистка СССР (1988).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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