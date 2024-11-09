Поклонницы Агутина до сих пор готовы рожать ему детей

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженный артист России Леонид Агутин рассказал, что ему до сих пор поступают предложения от поклонниц, которые хотят от него родить. Но отметил, что никогда не сталкивался с предложениями провести ночь за деньги.

Фото: YouTube канал MELOMAN VIDEO by Скриншот видео YouTube канала MELOMAN VIDEO, PDM

"Стоят у подъезда, звонят: «Леня, мы тебя любим, хочу от тебя ребенка». Все происходит по-прежнему. Я молод, у меня куча поклонниц", — сказал музыкант.

Ранее жена Агутина Анжелика Варум рассказывала, что смогла простить мужу измены, потому что не представляла свою жизнь без него. Певица думала, что была независимой, но однажды осознала, что не сможет просто уйти.

Сейчас супруги живут в гармонии, хотя и в разных комнатах. Это решение не связано с обидами, просто так им комфортнее сохранять личное пространство.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант.



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