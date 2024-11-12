Вы не поверите! Как в досиликоновую эпоху киношники увеличивали грудь

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Во время съёмок сцены на танцах в фильме "Афоня" главный герой знакомится с девушкой, обладающей пышным бюстом. Актрисе Тане Распутиной, чтобы придать её образу больше выразительности, решили увеличить грудь, подложив манную крупу в бюстгальтер.

Фото: YouTube канал Andrii Kost by Скриншот видео YouTube канала Andrii Kost, PDM

Но в последний момент ассистентка-костюмерша почувствовала себя плохо и попросила своего мужа заменить её. Он долго возился с бретельками набитого крупой бюстгальтера, а потом, недолго думая, туго завязал их сзади на "морской узел".

В результате грудь актрисы так эффектно "заиграла" в прозрачной блузке, что критики были в восторге от этой художественной детали.

Да и зрители не остались равнодушными. Эта сцена до сих пор попадает в топ лучших танцевальных эпизодов в кино.

Уточнения

Силико́ны (полиорганосилоксаны) — кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения.



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отрывок из хф "Афоня", Мемуары