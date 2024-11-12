Forever Young. Вечно молодая песня группы Alphaville

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В 1984 году немецкая группа Alphaville выпустила свой дебютный альбом, который был назван "Forever Young". Эта композиция, наполненная грустью и философским подтекстом, стала заглавным треком альбома.

Фото: YouTube канал Lockk9 by Скриншот видео YouTube канала Lockk9, PDM

Европейские слушатели встретили песню довольно сдержанно, а в Соединенных Штатах она даже не попала в топ-40. Однако со временем её популярность только возрастала, и многие известные исполнители записали каверы на эту композицию.

"Forever Young" была создана тремя основателями группы, известными под сценическими именами Франк Мертенс, Бернхард Ллойд и Мариан Голд. Они написали её в 1982 году и сразу же записали демоверсию.

Интересно, что первое название их коллектива было именно "Forever Young", но позже они изменили его на Alphaville. "Forever Young", наряду с "Big in Japan", стала визитной карточкой Alphaville, по которой её узнают во всём мире.

Уточнения

Alphaville — немецкая синтипоп-группа, имевшая большую популярность в середине 1980-х годов.



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Timeless Beauty Forever Young - Alphaville - (Jennifer Connelly 1990s) (1980s Music)