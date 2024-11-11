О чём на самом деле неаполитанская песня из фильма Формула любви?

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Помните знаменитую неаполитанскую песню из фильма "Формула любви", которая была так проникновенно представлена Семёном Фарадой и Александром Абдуловым? "Неаполитанская песня", также известная как "Уно моменто", была создана композитором Геннадием Гладковым.

Фото: YouTube канал Аndrei Кlimov by Скриншот видео YouTube канала Аndrei Кlimov, PDM

Он придумал мелодию, но требовался текст, который бы напоминал об Италии. Композитор обратился к знакомой студентке с факультета иностранных языков. Она записала несколько рифмующихся итальянских фраз, которые затем были положены на музыку. Сам Геннадий Гладков и исполнил песню вместе с Александром Абдуловым.

По другой версии песня была придумана поэтом-песенником Юрием Кимом и композитором Геннадием Гладковым. По словам авторов, они создали песню из известных им итальянских слов и фраз, сложив из них рассказ.

В тексте нет ни слова ни о бедном моряке, попавшем из Неаполя в бурное море, ни о его девушке, ожидавшей его на берегу, ни о морской пучине, которая поглотила их в один миг. Есть только слова: море, женщина, момент. Один момент.

Уточнения

Генна́дий И́горевич Гладко́в — советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам. Народный артист Российской Федерации (2002).



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Формула любви. Песенка «уно-уно-уно, ун моменто»