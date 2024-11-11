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Елена Проклова до сих пор хранит тайну старинного русского романса

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Шоу-бизнес

В фильме "Поздняя любовь" (1983 год) есть фрагмент, где пленительная героиня Елены Прокловой поёт старинный русский романс Николая Зубова "Не уходи".

Елена Проклова до сих пор хранит тайну старинного русского романса
Фото: YouTube канал ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД by Скриншот видео YouTube канала ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД, PDM

Мнения расходятся: одни говорят, что поёт сама Проклова, другие — что Валентина Пономарёва. Но до сих пор остаётся тайной, кто исполнял этот романс в фильме. Ни одна из артисток так и не призналась в исполнении этого романса.

Николай Зубов написал романс "Не уходи, побудь со мною" в честь знаменитой певицы Анастасии Вяльцевой, в которую был безответно влюблён многие годы. Он впервые услышал её в 1899 году и с тех пор стал её поклонником и почитателем и посвятил своей вдохновительнице более сорока романсов.

Уточнения

Еле́на И́горевна Про́клова (род. 2 сентября 1953, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра и кино. 

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Из фильма "Поздняя любовь", романс "Не уходи". Исполняет Елена Проклова (1983)
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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