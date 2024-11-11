Елена Проклова до сих пор хранит тайну старинного русского романса

В фильме "Поздняя любовь" (1983 год) есть фрагмент, где пленительная героиня Елены Прокловой поёт старинный русский романс Николая Зубова "Не уходи".
Мнения расходятся: одни говорят, что поёт сама Проклова, другие — что Валентина Пономарёва. Но до сих пор остаётся тайной, кто исполнял этот романс в фильме. Ни одна из артисток так и не призналась в исполнении этого романса.
Николай Зубов написал романс "Не уходи, побудь со мною" в честь знаменитой певицы Анастасии Вяльцевой, в которую был безответно влюблён многие годы. Он впервые услышал её в 1899 году и с тех пор стал её поклонником и почитателем и посвятил своей вдохновительнице более сорока романсов.
Еле́на И́горевна Про́клова (род. 2 сентября 1953, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра и кино.
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