Елена Проклова до сих пор хранит тайну старинного русского романса

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В фильме "Поздняя любовь" (1983 год) есть фрагмент, где пленительная героиня Елены Прокловой поёт старинный русский романс Николая Зубова "Не уходи".

Фото: YouTube канал ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД by Скриншот видео YouTube канала ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД, PDM

Мнения расходятся: одни говорят, что поёт сама Проклова, другие — что Валентина Пономарёва. Но до сих пор остаётся тайной, кто исполнял этот романс в фильме. Ни одна из артисток так и не призналась в исполнении этого романса.

Николай Зубов написал романс "Не уходи, побудь со мною" в честь знаменитой певицы Анастасии Вяльцевой, в которую был безответно влюблён многие годы. Он впервые услышал её в 1899 году и с тех пор стал её поклонником и почитателем и посвятил своей вдохновительнице более сорока романсов.

Уточнения

Еле́на И́горевна Про́клова (род. 2 сентября 1953, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра и кино.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Из фильма "Поздняя любовь", романс "Не уходи". Исполняет Елена Проклова (1983)