Певец Леонид Агутин высказался о возвращении Валерия Леонтьева на сцену

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Заслуженный артист России Леонид Агутин с радостью воспринял новость о возвращении на сцену своего коллеги Валерия Леонтьева. Он отметил, что в своё время этот музыкант был настоящим "хитом".

Фото: YouTube канал Катя Попова by Скриншот видео YouTube канала Катя Попова, PDM

Леонид Агутин рассказал, что появление Валерия Леонтьева на эстраде было ярким событием, когда он громко заявил о себе с песней "Дельтаплан".

"Потом люди привыкают к нему, и для новых поколений он становится чем-то обыденным. Конечно, он был звездой эстрады, номером один. Но для молодых людей его имя уже ни о чём не говорит. А когда он только появился, это было действительно грандиозно, никто даже близко не мог повторить его успех. Это был настоящий талант", — цитирует певца NEWS.RU.

Также артист вспомнил, что в молодости он был дерзким и своенравным, и даже критиковал некоторые образцы отечественной эстрады. Однако сейчас он с удовольствием пересматривает записи фестивалей "Песни года", изучая аранжировки и образы исполнителей тех лет.

Ранее Бьянка поделилась своим мнением о людях с лишним весом.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр театрально-массовых представлений.



Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, композитор и актёр.



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